Петр Чех мог оказаться в клубе французской Лиги 2. Кто приглашал?

Футбольному, а ныне хокейному, вратарю Петру Чеху французский "Дюнкерк" предлагал на полгода вернуться в футбол.

Тренер вратарей клуба Кристоф Лоллишон, попробовал, по его словам, "кое-что безумное".

Я попробовал кое-что безумное - отправил Петру Чеху сообщение, попросил его приехать в Дюнкерк. Он тоже сумасшедший и теперь играет в хоккей. Я предложил ему шестимесячный контракт на свободных условиях, чтобы мы могли пережить что-то невероятное, - рассказал тренер вратарей Кристоф Лоллишон.

Петр Чех ответил. Сначала он прислал смайлик. Тренер по сообщению понял, что появился интерес.

Он ответил смайликом, а потом молчал. Такое редко случается. Это означало, что он начал думать, - сказал Лоллишон.

Утром вратарь позвонил тренеру и дал свой ответ.

Он позвонил мне утром и сказал: "Кристоф, с моими сухожилиями у меня ничего не выйдет", - сообщил тренер вратарей.

Лоллишон, по словам издания, с 2007 по 2022 год работал тренером вратарем в "Челси". Пётр Чех играл за этот клуб с 2004 – 2015 год.

"Дюнкерк" во французской Лиге 2 в данный момент занимает 3 место и отстаёт от лидирующего ФК "Париж" на 2 очка.