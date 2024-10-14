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Госпитализировали прямо с поля. Футболист умер через четыре дня после матча
Инцидент произошёл в пятой лиге Франции
фото з відкритих джерел
Футболист пятой лиги Франции умер от разрыва аневризмы во время матча между "Шатеньере" и резервом "Анже".
34-летний полузащитник Алексис Лескайль упал после удара со штрафного и потерял сознание на поле. Футболиста сразу же отправили в больницу, где ему поставили диагноз и 6 октября сделали операцию.
10 октября футболиста не стало. У него остались жена Полина и маленькая дочь Клеофея.
Команда "Шатеньере" на выходных не проводила матчи. "Анже" в социальной сети X выразили соболезнования близким.
Он стал жертвой болезни во время матча нашей резервной команды с "Шатеньером". Клуб выражает искренние соболезнования его семье, а также всем его близким, - написали в "Анже".
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