Госпитализировали прямо с поля. Футболист умер через четыре дня после матча

Футболист пятой лиги Франции умер от разрыва аневризмы во время матча между "Шатеньере" и резервом "Анже".

34-летний полузащитник Алексис Лескайль упал после удара со штрафного и потерял сознание на поле. Футболиста сразу же отправили в больницу, где ему поставили диагноз и 6 октября сделали операцию.

10 октября футболиста не стало. У него остались жена Полина и маленькая дочь Клеофея.

Команда "Шатеньере" на выходных не проводила матчи. "Анже" в социальной сети X выразили соболезнования близким.