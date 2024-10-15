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Погба оценил свои шансы вернуться в национальную сборную Франции
Сейчас в сборной есть футболисты, которые прекрасно играют (с)
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Поль Погба, который сейчас отбывает дисквалификацию из-за допинга, оценил свои шансы вернуться в национальную сборную Франции.
"Сейчас в сборной есть футболисты, которые прекрасно играют в своих клубах. Только от меня будет зависеть, смогу ли я вернуться в национальную команду", - сказал Погба.
Напомним, что срок дисквалификации Погба сокращен, поэтому футболист сможет сыграть в официальном матче уже в марте 2025 года.
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