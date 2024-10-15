Погба оценил свои шансы вернуться в национальную сборную Франции

Полузащитник Поль Погба, который сейчас отбывает дисквалификацию из-за допинга, оценил свои шансы вернуться в национальную сборную Франции.

"Сейчас в сборной есть футболисты, которые прекрасно играют в своих клубах. Только от меня будет зависеть, смогу ли я вернуться в национальную команду", - сказал Погба.

Напомним, что срок дисквалификации Погба сокращен, поэтому футболист сможет сыграть в официальном матче уже в марте 2025 года.