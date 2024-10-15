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Погба оценил свои шансы вернуться в национальную сборную Франции

Франция

Сейчас в сборной есть футболисты, которые прекрасно играют (с)

Погба оценил свои шансы вернуться в национальную сборную Франции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Поль Погба, который сейчас отбывает дисквалификацию из-за допинга, оценил свои шансы вернуться в национальную сборную Франции.

"Сейчас в сборной есть футболисты, которые прекрасно играют в своих клубах. Только от меня будет зависеть, смогу ли я вернуться в национальную команду", - сказал Погба.

Напомним, что срок дисквалификации Погба сокращен, поэтому футболист сможет сыграть в официальном матче уже в марте 2025 года.

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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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