Лилль интересуется бывшим игроком Тоттенхэма и Эвертона

Деле Алли довольно долгое время не появлялся на поле, а в этом году с 1 июля он находится в статусе свободного агента. Хотя футболист очень существенно сдал по игре из-за травм и внутренних проблем, все же к нему есть интерес со стороны различных европейских клубов.

Сообщается, что англичанином интересуется "Лилль". Этот клуб сейчас демонстрирует хорошие результаты в чемпионате (пятое место), но он также участвует в Лиге чемпионов, поэтому футболист мог бы получать свои минуты на поле, учитывая вовлеченность французов на нескольких фронтах.

Напомним, что не так давно услугами Деле Алли интересовался представитель Серии А "Дженоа".