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Лилль интересуется бывшим игроком Тоттенхэма и Эвертона
Об этом сообщает Фабрицио Романо со ссылкой на Daily Mail
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Деле Алли довольно долгое время не появлялся на поле, а в этом году с 1 июля он находится в статусе свободного агента. Хотя футболист очень существенно сдал по игре из-за травм и внутренних проблем, все же к нему есть интерес со стороны различных европейских клубов.
Сообщается, что англичанином интересуется "Лилль". Этот клуб сейчас демонстрирует хорошие результаты в чемпионате (пятое место), но он также участвует в Лиге чемпионов, поэтому футболист мог бы получать свои минуты на поле, учитывая вовлеченность французов на нескольких фронтах.
Напомним, что не так давно услугами Деле Алли интересовался представитель Серии А "Дженоа".
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