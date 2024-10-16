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Экс-игрок ПСЖ получил руководящую должность в клубе
Официальное объявление
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" официально объявил о назначении Йоана Кабая на должность спортивного директора тренировочно-молодежного центра клуба.
Бывший игрок "Пари Сен-Жермен" Йоан Кабай вернулся в клуб в 2021 году в качестве спортивного координатора, а в 2023 году стал заместителем спортивного директора тренировочно-молодежного центра "ПСЖ".
"Для меня это большая честь, я благодарю клуб за доверие. С командой менеджеров я полон решимости поддерживать "ПСЖ" на мировой арене, воспитывая молодежь", — заявил Йоан Кабай.
Ранее Кабай выступал за "ПСЖ" с 2014 по 2015 год, проведя 57 игр за клуб.
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