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Экс-игрок ПСЖ получил руководящую должность в клубе

Франция

Официальное объявление

Экс-игрок ПСЖ получил руководящую должность в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" официально объявил о назначении Йоана Кабая на должность спортивного директора тренировочно-молодежного центра клуба.

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Бывший игрок "Пари Сен-Жермен" Йоан Кабай вернулся в клуб в 2021 году в качестве спортивного координатора, а в 2023 году стал заместителем спортивного директора тренировочно-молодежного центра "ПСЖ".

"Для меня это большая честь, я благодарю клуб за доверие. С командой менеджеров я полон решимости поддерживать "ПСЖ" на мировой арене, воспитывая молодежь", — заявил Йоан Кабай.

Ранее Кабай выступал за "ПСЖ" с 2014 по 2015 год, проведя 57 игр за клуб.

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Йоан Кабай “ПСЖ”
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Источник:
Сайт ПСЖ
Опубликовал: Андрей Журба
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