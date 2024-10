Экс-опорник сборной Франции Гоналон завершил карьеру

Опорный полузащитник Максим Гоналон объявил о завершении карьеры.

Последним клубом 35-летнего француза был "Клермон", который он покинул в этом июле.

Гоналон – воспитанник "Лиона". За основную команду "ткачей" Максим выступал с 2009 по 2017 годы. После этого периода он также защищал цвета "Ромы", "Севильи" и "Гранады".

На счету Гоналона 8 матчей в составе сборной Франции (без результативных действий).

