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Экс-опорник сборной Франции Гоналон завершил карьеру

Франция

Успел поиграть в приличных командах

Экс-опорник сборной Франции Гоналон завершил карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опорный полузащитник Максим Гоналон объявил о завершении карьеры.

Последним клубом 35-летнего француза был "Клермон", который он покинул в этом июле.

Гоналон – воспитанник "Лиона". За основную команду "ткачей" Максим выступал с 2009 по 2017 годы. После этого периода он также защищал цвета "Ромы", "Севильи" и "Гранады".

На счету Гоналона 8 матчей в составе сборной Франции (без результативных действий).

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Франция Лион Максим Гоналон Рома
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Источник:
Eurofoot
Опубликовал: Александр Бураков
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