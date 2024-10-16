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Экс-опорник сборной Франции Гоналон завершил карьеру
Успел поиграть в приличных командах
Getty Images/Global Images Ukraine
Опорный полузащитник Максим Гоналон объявил о завершении карьеры.
Последним клубом 35-летнего француза был "Клермон", который он покинул в этом июле.
Гоналон – воспитанник "Лиона". За основную команду "ткачей" Максим выступал с 2009 по 2017 годы. После этого периода он также защищал цвета "Ромы", "Севильи" и "Гранады".
На счету Гоналона 8 матчей в составе сборной Франции (без результативных действий).
???????????? ???????????????????????????????? | Maxime Gonalons (35) has RETIRED from football! ????— EuroFoot (@eurofootcom) October 16, 2024
Clubs played for: Lyon, Roma, Sevilla, Granada, Clermont Foot. ✨ pic.twitter.com/2eAcqBm48e
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