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Обвиненный в сексуальном насилии экс-форвард Монако и Севильи признался в проблемах с алкоголем
Теперь игроку грозит тюрьма
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий Виссам Бен-Йеддер подробно рассказал о своем пристрастии к алкоголю.
Во вторник Бен‑Йеддер предстал перед судом по обвинению в сексуальном насилии, совершенном в сентябре по отношению к 23-летней девушке.
"Я напился одиночестве в машине своего отца, синем Peugeot 208, на стоянке у моря. У меня были проблемы с агентами, с женой... Три-четыре дня я пил все больше и больше, два года назад проблемы стали еще хуже, с тех пор у меня были трудности. Я и раньше пил, но в небольших дозах и время от времени.
Мне стало лучше, я думал, что это поможет мне забыть об этом давлении. У меня есть обязанности в семье, это было тяжело вынести.
Я приковал две бутылки, был не в себе. Я знаю, что это плохо, находился под воздействием алкоголя. Мне следовало бросить, но я был не в себе. Я одинокий человек, мне трудно доверять людям. Во многих историях меня предавали, я укрывался в алкоголе, но понимаю, что это была худшая ошибка. моей жизни", - приводит слова футболиста RMC Sport.
34-летний Бен Йеддер в течение карьеры выступал за "Монако", "Севилью" и "Тулузы".
Также на счету Виссама 19 матчей в составе сборной Франции, в которых он забил 3 гола.
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