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ПСЖ снова возобновил интерес к звезде Манчестер Юнайтед
Парижане хотят вернуться к переговорам
Getty Images / Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" вновь возобновил свой интерес к звезде "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рашфорду, но препятствия, которые заблокировали трансфер вингера летом, все еще остаются на месте.
26-летний Маркус Рашфорд был предметом трансферного интереса со стороны "ПСЖ", поскольку парижане искали достойную замену Килиану Мбаппе после того, как он присоединился к мадридскому "Реалу" в июне. Трансфер не состоялся, поскольку "красные дьяволы" не проявляли никаких признаков того, что хотят продать игрока сборной Англии. Известно, что в клубе оценили своего воспитанника примерно в 100 миллионов фунтов стерлингов.
Несмотря на нежелание "Юнайтед" попрощаться с Рашфордом, не исключено, что французский гранд вернется к разговору с игроком, чтобы оценить возможность трансфера в ближайшее трансферное окно.
В этом сезоне Рашфорд принял участие в 11 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив 4 гола и отдав две результативные передачи.
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