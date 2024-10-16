Игрок Лилля получил серьезную травму колена во время тренировки

Футбольный клуб "Лилль" сделал заявление относительно крайнего защитника Тьягу Сантуша, который получил травму колена во время тренировки с командой во вторник, 15 октября.

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Согласно проведенному обследованию, у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки, что требует операции в ближайшие дни. 22-летний португалец будет недоступен в течение нескольких месяцев.

Ce mardi 15 octobre, notre défenseur latéral Tiago Santos a été victime d'une blessure au genou gauche, survenue au cours de la séance d'entraînement.



D'après les examens réalisés, le joueur souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, laquelle nécessitera une… pic.twitter.com/yb25SMHVHN — LOSC (@losclive) October 16, 2024

В этом сезоне Сантуш провел 13 игр за «Лилль» во всех турнирах, играя на позиции правого крайнего защитника.