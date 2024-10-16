Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игрок Лилля получил серьезную травму колена во время тренировки
Официальное заявление клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольный клуб "Лилль" сделал заявление относительно крайнего защитника Тьягу Сантуша, который получил травму колена во время тренировки с командой во вторник, 15 октября.
Согласно проведенному обследованию, у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки, что требует операции в ближайшие дни. 22-летний португалец будет недоступен в течение нескольких месяцев.
Ce mardi 15 octobre, notre défenseur latéral Tiago Santos a été victime d'une blessure au genou gauche, survenue au cours de la séance d'entraînement.— LOSC (@losclive) October 16, 2024
D'après les examens réalisés, le joueur souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur, laquelle nécessitera une… pic.twitter.com/yb25SMHVHN
В этом сезоне Сантуш провел 13 игр за «Лилль» во всех турнирах, играя на позиции правого крайнего защитника.
Популярное сейчас
- Зеленский представил План победы. Что он предусматривает?
- Известный украинский боксер сообщил об инвалидности
- Стало известно, сколько Петраков зарабатывал в сборной Армении
- Манчестер Юнайтед продолжает личные переговоры с одним из возможных кандидатов на должность главного тренера
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса