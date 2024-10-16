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Игрок Лилля получил серьезную травму колена во время тренировки

Франция

Официальное заявление клуба

Игрок Лилля получил серьезную травму колена во время тренировки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольный клуб "Лилль" сделал заявление относительно крайнего защитника Тьягу Сантуша, который получил травму колена во время тренировки с командой во вторник, 15 октября.

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Согласно проведенному обследованию, у игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки, что требует операции в ближайшие дни. 22-летний португалец будет недоступен в течение нескольких месяцев.

В этом сезоне Сантуш провел 13 игр за «Лилль» во всех турнирах, играя на позиции правого крайнего защитника.

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Источник:
LOSC Lille
Опубликовал: Андрей Журба
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