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В суде ПСЖ использовал видео с пресс-конференции Мбаппе в судебном процессе о невыплате задолженности
Новое слушание состоится 25 октября
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Представители "ПСЖ" использовали слова Килиана Мбаппе против него во время слушания, которое состоялось 15 октября.
Во время судебного заседания адвокаты "ПСЖ" продемонстрировали видео с послематчевой пресс-конференции Мбаппе, датированной январем 2024 года. На этом видео футболист заявил, что он и клуб достигли соглашения, которое защитит интересы обеих сторон, независимо от дальнейших решений игрока.
Напомним, что Мбаппе требует от "ПСЖ" выплатить ему задолженность в размере 55 миллионов евро.
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