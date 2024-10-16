В суде ПСЖ использовал видео с пресс-конференции Мбаппе в судебном процессе о невыплате задолженности

Представители "ПСЖ" использовали слова Килиана Мбаппе против него во время слушания, которое состоялось 15 октября.

Во время судебного заседания адвокаты "ПСЖ" продемонстрировали видео с послематчевой пресс-конференции Мбаппе, датированной январем 2024 года. На этом видео футболист заявил, что он и клуб достигли соглашения, которое защитит интересы обеих сторон, независимо от дальнейших решений игрока.

Напомним, что Мбаппе требует от "ПСЖ" выплатить ему задолженность в размере 55 миллионов евро.