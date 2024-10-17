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Матч Марсель - ПСЖ состоится без парижских фанатов
Власти хотят избежать столкновений между болельщиками
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже на следующей неделе состоится поединок между "Марселем" и "ПСЖ" в чемпионате. Это всегда была особая встреча между двумя клубами-соперниками. Но команда, которую тренирует Луис Энрике, отправится в Прованс без своих сторонников. Министр внутренних дел Франции Бруно Ритейло принял такое решение, поскольку хочет избежать столкновений между фанатами обоих клубов.
"В воскресенье 27 октября 2024 года, с полуночи до полуночи, запрещается индивидуальное или коллективное передвижение любыми средствами любого лица, которое является болельщиком "ПСЖ" или ведет себя как таковой, между коммунами региона О-де-Франс, с одной стороны, и коммуной Марсель (Буш-дю-Рон), с другой", - говорится в официальном документе министерства внутренних дел, которое цитирует Foot Mercato.
Добавим, что после семи туров в Лиге 1 "ПСЖ" с 17 очками занимает второе место, зато "Марсель" отстает от принципиального соперника всего на три пункта, находясь на третьей позиции.
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