  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Матч Марсель - ПСЖ состоится без парижских фанатов
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Марсель - ПСЖ состоится без парижских фанатов

Франция

Власти хотят избежать столкновений между болельщиками

Матч Марсель - ПСЖ состоится без парижских фанатов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Уже на следующей неделе состоится поединок между "Марселем" и "ПСЖ" в чемпионате. Это всегда была особая встреча между двумя клубами-соперниками. Но команда, которую тренирует Луис Энрике, отправится в Прованс без своих сторонников. Министр внутренних дел Франции Бруно Ритейло принял такое решение, поскольку хочет избежать столкновений между фанатами обоих клубов.

"В воскресенье 27 октября 2024 года, с полуночи до полуночи, запрещается индивидуальное или коллективное передвижение любыми средствами любого лица, которое является болельщиком "ПСЖ" или ведет себя как таковой, между коммунами региона О-де-Франс, с одной стороны, и коммуной Марсель (Буш-дю-Рон), с другой", - говорится в официальном документе министерства внутренних дел, которое цитирует Foot Mercato.

Добавим, что после семи туров в Лиге 1 "ПСЖ" с 17 очками занимает второе место, зато "Марсель" отстает от принципиального соперника всего на три пункта, находясь на третьей позиции.

По теме
yellow-arrow
ПСЖ намерен бороться с другими клубами за звезду Ливерпуля
yellow-arrow
Ключевой защитник Барселоны собирается достичь личной вехи в матче против Севильи
yellow-arrow
Легенда Арсенала советует Микелю Артете подписать звездного полузащитника Лиги 1
Марсель “ПСЖ”
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости