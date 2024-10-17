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ПСЖ намерен бороться с другими клубами за звезду Ливерпуля
Луис Энрике хочет видеть звезду АПЛ в Париже
Getty Images / Global Images Ukraine
Сообщается, что "Пари Сен-Жермен" проявляет все больший интерес к потенциальному трансферу звезды "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, поскольку его контракт с клубом истекает в конце этого сезона.
Появлялись новости о потенциальном переезде 32-летнего Салаха в клуб Саудовской Аравии, теперь известно, что "ПСЖ" стремится выиграть борьбу с другими клубами за его подписание. Клуб продолжает искать замену Килиану Мбаппе, который покинул команду летом этого года, присоединившись к мадридскому "Реалу" на правах свободного агента.
Салах, несомненно, может продолжать играть на самом высоком уровне в топ-клубе Европы, и можно представить, что он может стать ключевым игроком в новой команде Луиса Энрике.
В начале этого сезона Салах поражает своей формой. Египтянин забил 6 голов и отдал 5 результативных передач в 11 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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