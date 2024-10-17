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Звездный нападающий Лилля не будет продлевать контракт с клубом
Следующим летом форвард станет свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine
Звездный нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид не будет продлевать контракт с клубом. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до июня 2025 года.
"Интер" и "Ювентус" заинтересованы в подписании нападающего и уже активно интересуются его ситуацией. На данный момент "Милан" не рассматривает возможность его перехода. Также известно, что "Барселона" внимательно следит за развитием событий. "Атлетико Мадрид" уже не входит в число фаворитов в борьбе за талантливого нападающего.
В этом сезоне Джонатан Дэвид забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 13 матчах за клуб во всех турнирах.
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