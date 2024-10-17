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Звездный нападающий Лилля не будет продлевать контракт с клубом

Франция

Следующим летом форвард станет свободным агентом

Звездный нападающий Лилля не будет продлевать контракт с клубом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид не будет продлевать контракт с клубом. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до июня 2025 года.

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"Интер" и "Ювентус" заинтересованы в подписании нападающего и уже активно интересуются его ситуацией. На данный момент "Милан" не рассматривает возможность его перехода. Также известно, что "Барселона" внимательно следит за развитием событий. "Атлетико Мадрид" уже не входит в число фаворитов в борьбе за талантливого нападающего.

В этом сезоне Джонатан Дэвид забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 13 матчах за клуб во всех турнирах.

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Источник:
Matteo Moretto
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Вarcelinius
17.10.2024 в 16:00
В Барсу перейдёт.
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Комментарии 1
avatar
Вarcelinius
17.10.2024 в 16:00
В Барсу перейдёт.
Ответить
0
1

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