Звездный нападающий Лилля не будет продлевать контракт с клубом

Звездный нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид не будет продлевать контракт с клубом. Его действующее соглашение с французской командой рассчитано до июня 2025 года.

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"Интер" и "Ювентус" заинтересованы в подписании нападающего и уже активно интересуются его ситуацией. На данный момент "Милан" не рассматривает возможность его перехода. Также известно, что "Барселона" внимательно следит за развитием событий. "Атлетико Мадрид" уже не входит в число фаворитов в борьбе за талантливого нападающего.

В этом сезоне Джонатан Дэвид забил 8 голов и отдал 2 ассиста в 13 матчах за клуб во всех турнирах.