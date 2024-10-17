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Лига 1 показала, как выглядит новый кубок и медали турнира

Франция

Опять изменения

Лига 1 показала, как выглядит новый кубок и медали турнира

Х: Ligue 1 McDonald's

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига 1 официально представила новый трофей и медали победителей сезона 2024/25.

Новый трофей, разработанный художником Матиасом Киссом в сотрудничестве с французской компанией Maison Christofle, заменил легендарный "Hexagoal", который использовался с сезона 2006/07.

Эти изменения являются частью масштабной реформы, направленной на повышение престижа французского футбола на международной арене.

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