Франция
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Лига 1 показала, как выглядит новый кубок и медали турнира
Опять изменения
Х: Ligue 1 McDonald's
Лига 1 официально представила новый трофей и медали победителей сезона 2024/25.
Новый трофей, разработанный художником Матиасом Киссом в сотрудничестве с французской компанией Maison Christofle, заменил легендарный "Hexagoal", который использовался с сезона 2006/07.
NEW TROPHY ???????? pic.twitter.com/KDJJfHlve1— Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) October 17, 2024
Эти изменения являются частью масштабной реформы, направленной на повышение престижа французского футбола на международной арене.
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