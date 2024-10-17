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ПСЖ согласовал с Луисом Энрике продление его контракта

Франция

Парижане планируют будущее с испанским наставником

ПСЖ согласовал с Луисом Энрике продление его контракта

Getty Images/Global Images Ukraine

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Согласно информации от Фабрицио Романо, "Пари Сен-Жермен" достиг соглашения с Луисом Энрике о продлении его контракта с клубом.

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Луис Энрике согласовал новое соглашение с "Пари Сен-Жермен", которое будет действовать до июня 2027 года. Текущее соглашение 54-летнего испанского специалиста заканчивалось в июне 2025 года, "ПСЖ" активно работал над его продлением еще на два года. Официальное объявление состоится в ближайшее время.

Напомним, что испанец работает в Париже с прошлого лета. Под руководством Луиса Энрике "ПСЖ" провел 62 поединка, одержав 40 побед, сыграв 14 раз вничью и потерпев 8 поражений во всех турнирах.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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