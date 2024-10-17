Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ согласовал с Луисом Энрике продление его контракта
Парижане планируют будущее с испанским наставником
Getty Images/Global Images Ukraine
Согласно информации от Фабрицио Романо, "Пари Сен-Жермен" достиг соглашения с Луисом Энрике о продлении его контракта с клубом.
Луис Энрике согласовал новое соглашение с "Пари Сен-Жермен", которое будет действовать до июня 2027 года. Текущее соглашение 54-летнего испанского специалиста заканчивалось в июне 2025 года, "ПСЖ" активно работал над его продлением еще на два года. Официальное объявление состоится в ближайшее время.
Напомним, что испанец работает в Париже с прошлого лета. Под руководством Луиса Энрике "ПСЖ" провел 62 поединка, одержав 40 побед, сыграв 14 раз вничью и потерпев 8 поражений во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Месси объявил свое решение по участию на следующем чемпионате мира
- Килиан, какой к черту Стокгольм?! Мбаппе приносит Реалу лишь проблемы, а не новое качество игры
- Черный день для Англии, – Daily Mail о назначении Тухеля
- Манчестер Юнайтед продолжает личные переговоры с одним из возможных кандидатов на должность главного тренера
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса