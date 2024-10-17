  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. ФК Бордо уволит почти 100 работников из-за финансовых трудностей
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФК Бордо уволит почти 100 работников из-за финансовых трудностей

Франция

Плохие новости для работников

ФК Бордо уволит почти 100 работников из-за финансовых трудностей

Фото: FC Girondins de Bordeaux

Новина українською

ФК "Бордо" оказался в сложной финансовой ситуации, которая приведет к масштабным сокращениям персонала.

Как сообщает France Bleu Gironde, клуб ввел План защиты занятости (PSE), в рамках которого 97 сотрудников потеряют работу уже в ноябре.

Причиной такого радикального шага стало понижение команды до четвертого по уровню дивизиона Франции. "Бордо" не смог убедить финансовый контроль DNCG в своей способности сбалансировать бюджет.

Большинство работников, которых коснутся сокращения, уже получили соответствующие уведомления.

Читайте такжеТренер ФК Бордо: Я хочу вернуть клуб в Лигу 1
По теме
yellow-arrow
ПСЖ согласовал с Луисом Энрике продление его контракта
yellow-arrow
Лига 1 показала, как выглядит новый кубок и медали турнира
yellow-arrow
Звездный нападающий Лилля не будет продлевать контракт с клубом
Бордо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
France Bleu Gironde
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости