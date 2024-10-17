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ФК Бордо уволит почти 100 работников из-за финансовых трудностей
Плохие новости для работников
Фото: FC Girondins de Bordeaux
ФК "Бордо" оказался в сложной финансовой ситуации, которая приведет к масштабным сокращениям персонала.
Как сообщает France Bleu Gironde, клуб ввел План защиты занятости (PSE), в рамках которого 97 сотрудников потеряют работу уже в ноябре.
Причиной такого радикального шага стало понижение команды до четвертого по уровню дивизиона Франции. "Бордо" не смог убедить финансовый контроль DNCG в своей способности сбалансировать бюджет.
Большинство работников, которых коснутся сокращения, уже получили соответствующие уведомления.
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