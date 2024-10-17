ФК Бордо уволит почти 100 работников из-за финансовых трудностей

ФК "Бордо" оказался в сложной финансовой ситуации, которая приведет к масштабным сокращениям персонала.

Как сообщает France Bleu Gironde, клуб ввел План защиты занятости (PSE), в рамках которого 97 сотрудников потеряют работу уже в ноябре.

Причиной такого радикального шага стало понижение команды до четвертого по уровню дивизиона Франции. "Бордо" не смог убедить финансовый контроль DNCG в своей способности сбалансировать бюджет.

Большинство работников, которых коснутся сокращения, уже получили соответствующие уведомления.