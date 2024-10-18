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Вингер Монако хочет выиграть со своим клубом Лигу 1
Футболист имеет амбициозные цели
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Монако" имеет отличный старт в этом сезоне: шесть побед и одна ничья в чемпионате, где с 19 очками занимают первое место. Сегодня "монегаски" будут принимать на своем поле "Лилль" и в случае победы над соперником они смогут оторваться от ближайшего преследователя "ПСЖ" на 5 очков. Вингер "Монако" Такуми Минамино очертил цели команды в этом сезоне.
"Я четко представляю себе "Монако" чемпионом. Конечно, мы должны сконцентрироваться на следующем матче, не увлекаясь. Но мы должны иметь амбиции идти до конца", - цитирует игрока Foot Mercato.
Добавим, что в этом сезоне Такуми Минамино провел 8 матчей, где отметился голом и результативной передачей.
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