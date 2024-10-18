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После полуторагодичного отсутствия центральный защитник ПСЖ восстановился от травмы и вернулся к тренировкам
Речь идет о воспитаннике местной академии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Преснель Кимпембе в последний раз появлялся на поле еще в конце февраля 2023 года, где в поединке против "Марселя" у игрока произошел разрыв ахиллова сухожилия. Француз выбыл на долгое время и он не участвовал в соревнованиях прошлого сезона. Впрочем, сейчас 29-летний защитник парижан наконец-то восстановился после серьезной травмы и игрок может впервые сыграть в нынешней кампании.
"Преснель Кимпембе возобновил тренировки с командой. Лукас Эрнандес продолжает курс восстановления. Гонсалу Рамуш продолжает реабилитацию", - говорится в сообщении медицинского штаба "ПСЖ".
Добавим, что следующий матч команда Луиса Энрике проведет 19 октября в 22:00 на своем поле против "Страсбура".
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