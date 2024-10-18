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ФК Лилль погасил все свои долги и может сменить владельца

Франция

Клуб полностью погасил свои долги

ФК Лилль погасил все свои долги и может сменить владельца

Фото: Coupe de France, Twitter

Новина українською

Президент клуба "Лилль" Оливье Летанг погасил все свои долги (400 млн евро), которые клуб унаследовал от предыдущего владельца.

Улучшенное финансовое положение сделало ФК "Лилль" привлекательным активом на французском рынке. По данным L'Équipe, уже поступило несколько предложений о покупке клуба, в частности от одной английской компании.

Добавим, что "Лилль" сейчас занимает пятое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда имеет 13 баллов.

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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