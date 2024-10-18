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Де Дзерби: Раньше футбол был интереснее

Франция

Специалист считает, что социальные сети создают дополнительное давление

Де Дзерби: Раньше футбол был интереснее

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Марселя" Роберто Де Дзерби выразил свое беспокойство относительно современного футбола.

"Возможно, я старею, но раньше футбол был интереснее. Были игроки, которые были иконами клуба, было соперничество на поле и на трибунах, но на этом все и заканчивалось. Теперь идет постоянная борьба - это дикое использование социальных сетей, где люди критикуют и судят нас. Но эволюция футбола отражает изменения в обществе", - сказал Роберто.

Добавим, что подопечные Де Дзерби 20 октября сыграют против "Монпелье". Начало - в 21:45 по Киеву.

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Марсель Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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