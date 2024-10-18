Де Дзерби: Раньше футбол был интереснее

Наставник "Марселя" Роберто Де Дзерби выразил свое беспокойство относительно современного футбола.

"Возможно, я старею, но раньше футбол был интереснее. Были игроки, которые были иконами клуба, было соперничество на поле и на трибунах, но на этом все и заканчивалось. Теперь идет постоянная борьба - это дикое использование социальных сетей, где люди критикуют и судят нас. Но эволюция футбола отражает изменения в обществе", - сказал Роберто.