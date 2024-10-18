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Де Дзерби: Раньше футбол был интереснее
Специалист считает, что социальные сети создают дополнительное давление
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Марселя" Роберто Де Дзерби выразил свое беспокойство относительно современного футбола.
"Возможно, я старею, но раньше футбол был интереснее. Были игроки, которые были иконами клуба, было соперничество на поле и на трибунах, но на этом все и заканчивалось. Теперь идет постоянная борьба - это дикое использование социальных сетей, где люди критикуют и судят нас. Но эволюция футбола отражает изменения в обществе", - сказал Роберто.
Добавим, что подопечные Де Дзерби 20 октября сыграют против "Монпелье". Начало - в 21:45 по Киеву.
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