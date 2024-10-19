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Де Дзерби: Мне не нравится, что футболом руководят те, кто никогда не играл или не тренировал
Согласился со словами Марадоны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер “Шахтера” и текущий наставник “Марселя” Роберто Де Дзерби высказался о тех, кто руководит европейским и мировым футболом.
“Мне не нравится, что на вершине футбола есть люди, которые принимают решения, а они никогда не играли или не тренировались. Диего Марадона сказал это, и я соглашаюсь с ним.
Мои ценности – это верность и никогда не быть сильным со слабыми. Я бы взял это (функции управления – прим.), если бы желал мечтать об этом”, – сказал Де Дзерби.
В настоящее время итальянец возглавляет французский "Марсель". Его команда идет на третьем месте в Лиге 1. За семь туров провансальцы набрали 14 очков.
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