Де Дзерби: Мне не нравится, что футболом руководят те, кто никогда не играл или не тренировал

Бывший тренер “Шахтера” и текущий наставник “Марселя” Роберто Де Дзерби высказался о тех, кто руководит европейским и мировым футболом.

“Мне не нравится, что на вершине футбола есть люди, которые принимают решения, а они никогда не играли или не тренировались. Диего Марадона сказал это, и я соглашаюсь с ним.

Мои ценности – это верность и никогда не быть сильным со слабыми. Я бы взял это (функции управления – прим.), если бы желал мечтать об этом”, – сказал Де Дзерби.