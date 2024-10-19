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Де Дзерби: Мне не нравится, что футболом руководят те, кто никогда не играл или не тренировал

Франция
Обновлено

Согласился со словами Марадоны

Де Дзерби: Мне не нравится, что футболом руководят те, кто никогда не играл или не тренировал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер “Шахтера” и текущий наставник “Марселя” Роберто Де Дзерби высказался о тех, кто руководит европейским и мировым футболом.

“Мне не нравится, что на вершине футбола есть люди, которые принимают решения, а они никогда не играли или не тренировались. Диего Марадона сказал это, и я соглашаюсь с ним.

Мои ценности – это верность и никогда не быть сильным со слабыми. Я бы взял это (функции управления – прим.), если бы желал мечтать об этом”, – сказал Де Дзерби.

В настоящее время итальянец возглавляет французский "Марсель". Его команда идет на третьем месте в Лиге 1. За семь туров провансальцы набрали 14 очков.

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Диего Марадона Марсель Роберто Де Дзерби
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1 голосов
Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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terber (ternopil)
19.10.2024 в 16:50
макароник не вкурсі що Марселем мафія керує,буде багато пе\з\ді\ти піде в ліс по гриби і неверниця)
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Комментарии 1
terber (ternopil)
19.10.2024 в 16:50
макароник не вкурсі що Марселем мафія керує,буде багато пе\з\ді\ти піде в ліс по гриби і неверниця)
Ответить
0
0

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