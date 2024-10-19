Лига 1. 8-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Страсбур 4:2

Голы: Меюлю 18, Асенсио 47, Барколя 66, Ли Кан Ин 90 – Мара 58, Дионг 90+2

"Страсбур" удивил смелостью на "Парк де Пренс". Попытки выхода из обороны через короткий пас, прессинг и атаки большим числом – все это привело к веселой перестрелке в Париже. Но на результат при этом подопечным Лиама Росеньора претендовать не удалось, лишь на приз зрительских симпатий.

Зато подопечные Энрике здорово потешили зрителей. Брэдли Барколя закрепил свое лидерство в гонке голеадоров (1+1), а Сени Меюлю к дебютному голу в Лиги 1 мог прибавлять еще минимум 3 результативных действия. Впечатляющая игра 18-летнего выпускника, получившего шанс в связи с ротацией перед ЛЧ.

Именно Меюлю обокрал соперника в дебюте при билд-апе и пробил в штангу издали. Но долго он не расстраивался. Меюлю классно открылся под передачу Барколя с левого полуфланга и зарядил в ближний угол в 1 касание. До перерыва тинейджер мог оформлять второй. Асенсио вытянул центрбека, отдал на круто забежавшего Меюлю, но свой выход тот не реализовал. Хотя открывание – просто топ.

Увеличил перевес ПСЖ уже после перерыва. Снова в быстрой атаке. Бералдо прострелил на Дуэ, удар Дезире кипер взял, но коршуном налетел Асенсио и удвоил. Буквально через 3 минуты Меюлю снова оплошал. Снова феноменально открылся из глубины под кросс Барколя, но из пределов вратарской не забил. Еще через 5 уже Меюлю простреливал Барколя на 3:0, но уже Брэдли был нерасторопным у ворот.

Пока ПСЖ терял шанс за шансом, Мара воспользовался ошибкой Пачо и отыграл один. Барколя это разозлило – он мигом забил еще один, круто разобравшись в чужой штрафной. На этом игра успокоилась. Чтобы в концовке еще раз обменяться голами. ПСЖ лихо разыграл треугольник в штрафной Петровича, после чего Невеш выкатил Ли Кан Ину на пустые. А уже в компенсированное "Страсбур" с углового сократил отставание, избежав разгрома.

ПСЖ: Доннарумма – Бералдо, Пачо, Шкриньяр, Заир-Эмери – Жоау Невеш, Витинья, Меюлю (Фабиан Руис, 67) – Барколя (Мбайе, 82), Асенсио (Ли Кан Ин, 58), Дуэ

Страсбур: Петрович – Диегу Морейра, Сарр, Силла, Сеная (Соу, 46) – Сантос, Мванга (Лемарешаль, 75) – Нанаси (Дионг, 87), Диарра, Баква (Уаттара, 80) – Эмега (Мара, 46)