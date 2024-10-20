Лига 1. Победная серия Лиона, очередная неудача Ниццы и фирменный результат Анже

После поражения "Марселю" в большинстве многие поставили крест на "Лионе". Как оказалось, зря. С момента обидного фиаско в дерби подопечные Пьера Сажа выиграли 5 матчей из 5, включая 3 в Лиге 1. Очередной жертвой "ткачей" этим вечером стал "Гавр". "Лион" устроил настоящий погром после перерыва, и дело могло закончиться и более унизительно, чем гласит финальный результат на табло.

Нельзя не делать поправку на соперника, но "Лион" был действительно силен. До перерыва Шерки в издевательской манере справлялся с защитниками хозяев словно кукловод. Обводил, раздавал передачи рабоной и разогнал с десяток опасных атака самостоятельно. Но на фоне всего этого пиршества для футбольных эстетов удалось забить лишь однажды – Абнер подловил Дема на невнимательности ударом слету и открыл счет.

Зато разгромным по результату получился второй тайм, в котором "Гавр" предпринял попытки вернуться в игру и пропускал одну атаку на пространстве за другой. Так шустрый Фофана после комбинации из двух передач от Какре и Толиссо убежал на буллит и легко оббежал и защитника, и кипера. Третий Ляказетт тоже забивал в пустые – снова классная комбинация с участием восьмерок и своевременный ассист Шерки. А напоследок точку поставил Бенрахма в еще одном эффектном сольном проходе. 0:4.

В то же время разочаровывает "Ницца". "Орлят" пока не в состоянии оживить даже Франк Эс, творец сказки "Ланса". "Ницца" имела ряд кадровых проблем, все еще неплохо обороняется и почти не проигрывает. Но с победами у команды с Лазурного берега явно беда. В Нанте "Ницца" абсолютно по делу расписала ничью с "канарейками". Третью кряду в Лиге 1 и четвертую в пяти последних матчах.

Такими же мастерами по ничьих является и "Анже". Новобранцы Лиги 1 тоже расписали 1:1 в Тулузе. Для них конкретно такой результат на табло – 4-й в 5-ти последних матчах. Зато "Осер" после подъема в элиту смотрится куда живее. Сегодня команда Кристофа Пелиссье взяла вторую победу в трех последних турах, расположившись в середине турнирной таблицы. А их жертвой стал "Реймс".

Лига 1. 8-й тур

Гавр, Стад Океан

Гавр – Лион 0:4

Голы: Абнер 32, Фофана 57, Ляказетт 71, Бенрахма 87

Гавр: Дема, Льорис, Сальмье, Пембеле (Айю, 66), Туре (Кешта, 81), Ндиайе (Кузяев, 66), Таргаллин, Опери, Него, Сумаре (Сабби, 65), Казимир (Нгура, 80)

Лион: Перри, Абнер, Ниакате, Мата (Кумбеди, 86), Мэйтленд-Найлз, Толиссо (Омари, 83), Какре, Верету, Шерки (Микаутадзе, 72), Фофана (Нуама, 73), Ляказетт (Бенрахма, 72)

Нант, Божуар

Нант – Ницца 1:1

Голы: Аблин 67 – Гессан 72

Осер, Аббе-Дешам

Осер – Реймс 2:1

Голы: Диоманде 16, Траоре 52 – Накамура 90+5

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Анже 1:1

Голы: Кинг 64 – Ньян 5