Лига 1. 8-й тур

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Марсель 0:5

Голы: Ваи 1, Харит 36, Хейбьерг 40, Гринвуд 58, Энрике 73

Удаление: Джодич 64

Последние два тура перед последним международным перерывом подсветили первые недостатки в игре "Марселя" Де Дзерби. "Страсбур" загасил билд-ап "Олимпика" прессингом, из-под которого выбирались редко и проиграли. А затем была ничья с на тот момент последней командой Лиги 1 "Анже" с минимумом конструктива в последней трети и медленным перепасом.

Сегодня же парни Де Дзерби приехали к новому главному аутсайдеру из "Монпелье", чья расхлябанная оборона пропустила за 7 туров более 20 голов. Лучше жертвы для восстановления уверенности и не придумать было. И "Марсель" резвился этим вечером на полную катушку.

Уже на первой минуте критикуемый всеми Ваи, лидер Лиги 1 по упущенным шансам и офсайдам, положил конец безголевой серии. Элье опустился за мячом вглубь, уведя двоих защитников за собой. Отдал на Гринвуда, тот подал на Роу, а англичанин скинул забежавшего в пустующую зону Ваи, переправившего мяч в пустые ворота.

Через 15 минут Ваи должен был оформлять дубль. Хейбьерг запрессил Акора Адамса на его трети и вывел форварда 1 на 1. Но Элье снова принялся за старое – глупый удар на силу и счет остался прежним. Но Адамс был так ужасен, что кроме привоза умудрился еще и пробить мимо ворот с метра, затмив Ваи.

А только форвард "Монпелье" потерял свои шанс, как "Марсель" оторвался уже на два мяча. После кросса Гарсии слева сразу два оборонца хозяев промахнулись по мячу, позволив Хариту с дальней расстрелять кипера. А через пару минут Хейбьерг поставил точку в игре. Экс-хавбек "Тоттенхэма" перехватил мяч в центре поля, запустив голевую атаку. И сам же ее завершил, в одно касание замкнув прострел Гринвуда.

Вторая половина была формальностью. "Монпелье" отвлекался от неприятного счета массированными атаками. Создавал моменты, хоть и нечасто. И нещадно их разбазаривал. В то время как "Марсель" летально разбирался с ними в быстрых атаках на пространстве. Гринвуд закончил контратаку после корнера у своих фирменным финишингом с правой после переступов. Харит словил на себе удаление Джодича, пытаясь ускакать в атаку 2 в 1. Точку поставил свежий Энрике добиванием в пустые.

0:5. "Марсель" набрался уверенности перед приемом ПСЖ на следующих выходных. ПСЖ, который часто сдает после игр ЛЧ. Но нельзя обманываться счетом. "Монпелье" обновил антирекорд Лиги 1 по количеству пропущенных в стартовые 8 туров. "Палладины" очень наивно оборонялись, ходили вперед и оставляли кучу пространства для "Олимпика", который особенно эффективен в контратаках. Никто другой не мог бы быть более комфортным соперником для "Марселя".

Более того, "Монпелье" запросто мог забивать как минимум 1-2 гола. Тут похвала Рульи, который традиционно тащил. Так что погром погромом, а проблемы у Де Дзерби остаются. Благо без еврокубков куча времени для их устранения через тренировки.

Монпелье: Лекомт, Силла (Минкарелли, 56), Омерагич (Джодич, 55), Сако (Тшато, 86), Туре, Нжингула, Шотар (Ферри, 39), Кулибали (Хазри, 85), Саванье, Норден, Адамс

Марсель: Рульи, Гарсия (Ронжье, 79), Корнелиус, Балерди, Лирола (Мурильо, 60), Рабьо, Хейбьерг, Харит (Стерналь, 79), Роу (Луис Энрике, 60), Гринвуд, Ваи (Коне, 70)