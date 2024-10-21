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Клуб Лиги 1 отправил в отставку главного тренера после унизительного поражения
Случилось это "благодаря" команде Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Монпелье" Мишель Дер Закарян был освобожден от своих обязанностей после домашнего поражения со счетом 5:0 от "Марселя".
Об этом в интервью DAZN France сообщил президент "Монпелье" Лоран Николен.
"Мы не можем заменить 25 игроков, поэтому, к сожалению, я взял на себя инициативу уволить Мишеля сегодня вечером. Мы говорили в раздевалке после игры. Я сказал ему, что сегодня все кончено.
И я сказал игрокам, что благодаря их отличной работе они уволили тренера и что им нужно взять на себя ответственность на следующей неделе против "Тулузы".
"Монпелье" находится последнем, 18-м месте, турнирной таблицы чемпионата Франции, пропустив колоссальное количество голов (26) в 8 матчах.
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