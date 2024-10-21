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Клуб Лиги 1 отправил в отставку главного тренера после унизительного поражения

Франция

Случилось это "благодаря" команде Де Дзерби

Клуб Лиги 1 отправил в отставку главного тренера после унизительного поражения

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник "Монпелье" Мишель Дер Закарян был освобожден от своих обязанностей после домашнего поражения со счетом 5:0 от "Марселя".

Об этом в интервью DAZN France сообщил президент "Монпелье" Лоран Николен.

"Мы не можем заменить 25 игроков, поэтому, к сожалению, я взял на себя инициативу уволить Мишеля сегодня вечером. Мы говорили в раздевалке после игры. Я сказал ему, что сегодня все кончено.

И я сказал игрокам, что благодаря их отличной работе они уволили тренера и что им нужно взять на себя ответственность на следующей неделе против "Тулузы".

"Монпелье" находится последнем, 18-м месте, турнирной таблицы чемпионата Франции, пропустив колоссальное количество голов (26) в 8 матчах.

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Монпелье Мишель Дер Закарян тренер
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Источник:
DAZN
Опубликовал: Александр Бураков
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