Клуб Лиги 1 отправил в отставку главного тренера после унизительного поражения

Наставник "Монпелье" Мишель Дер Закарян был освобожден от своих обязанностей после домашнего поражения со счетом 5:0 от "Марселя".

Об этом в интервью DAZN France сообщил президент "Монпелье" Лоран Николен.

"Мы не можем заменить 25 игроков, поэтому, к сожалению, я взял на себя инициативу уволить Мишеля сегодня вечером. Мы говорили в раздевалке после игры. Я сказал ему, что сегодня все кончено.



И я сказал игрокам, что благодаря их отличной работе они уволили тренера и что им нужно взять на себя ответственность на следующей неделе против "Тулузы".

"Монпелье" находится последнем, 18-м месте, турнирной таблицы чемпионата Франции, пропустив колоссальное количество голов (26) в 8 матчах.