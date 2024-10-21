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ПСЖ близок к продлению контракта с ключевым игроком команды

Франция

Переговоры на продвинутой стадии

ПСЖ близок к продлению контракта с ключевым игроком команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" близок к продлению контракта со своим ключевым игроком команды.

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Согласно информации от Фабрицио Романо, "Пари Сен-Жермен" близок к продлению контракта с Ашрафом Хакими. Стороны почти достигли принципиальной договоренности по зарплате и продолжительности нового соглашения.

Напомним, что действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Ашраф Хакими сыграл 8 матчей за "ПСЖ" во всех турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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