Мейсон Гринвуд определился со своим следующим шагом в карьере

23-летний Мейсон Гринвуд, который этим летом покинул "Манчестер Юнайтед" за 26 миллионов евро, присоединившись к "Марселю", уже определился со своим следующим шагом в карьере.

В восьми матчах за "Марсель" в Лиге 1 Гринвуд забил шесть голов и отдал две результативные передачи, чем помог "Марселю" подняться на третью строчку в чемпионате Франции, на три очка отставая от "ПСЖ" и "Монако". Поскольку Гринвуд пребывает в великолепной форме, он снова размышляет о своем будущем в сборной Англии.

Мейсон Гринвуд отказывается сдаваться, несмотря на очень низкие шансы того, что он сможет вернуться в национальную сборную Англии. Однако он хочет пообщаться с ФА и новоназначенным главным тренером Англии Томасом Тухелем относительно своего будущего.

В случае, если Гринвуд не сможет получить вызов в ряды национальной сборной Англии, 23-летний нападающий может сменить гражданство, ради выступлений за сборную Ямайки и мечты сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Напомним, что Мэйсон Гринвуд дебютировал за сборную "Трех львов" под руководством Гарета Саутгейта в матче Лиги наций против Исландии в сентябре 2020 года.