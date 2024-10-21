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Мейсон Гринвуд определился со своим следующим шагом в карьере

Франция

Нападающий в очередной раз размышляет над выступлениями за национальную сборную

Мейсон Гринвуд определился со своим следующим шагом в карьере

Фото: Olympique de Marseille, Х

Новина українською

23-летний Мейсон Гринвуд, который этим летом покинул "Манчестер Юнайтед" за 26 миллионов евро, присоединившись к "Марселю", уже определился со своим следующим шагом в карьере.

В восьми матчах за "Марсель" в Лиге 1 Гринвуд забил шесть голов и отдал две результативные передачи, чем помог "Марселю" подняться на третью строчку в чемпионате Франции, на три очка отставая от "ПСЖ" и "Монако". Поскольку Гринвуд пребывает в великолепной форме, он снова размышляет о своем будущем в сборной Англии.

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Мейсон Гринвуд отказывается сдаваться, несмотря на очень низкие шансы того, что он сможет вернуться в национальную сборную Англии. Однако он хочет пообщаться с ФА и новоназначенным главным тренером Англии Томасом Тухелем относительно своего будущего.

В случае, если Гринвуд не сможет получить вызов в ряды национальной сборной Англии, 23-летний нападающий может сменить гражданство, ради выступлений за сборную Ямайки и мечты сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Напомним, что Мэйсон Гринвуд дебютировал за сборную "Трех львов" под руководством Гарета Саутгейта в матче Лиги наций против Исландии в сентябре 2020 года.

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Англия Мейсон Гринвуд
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Андрей Журба
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