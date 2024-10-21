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Несмотря на запрет, болельщики Марселя спровоцировали столкновения на стадионе во время матча против Монпелье

Франция

Особенно напряженной ситуация была во время перерыва и в конце поединка

Несмотря на запрет, болельщики Марселя спровоцировали столкновения на стадионе во время матча против Монпелье

Фото: Olympique de Marseille, Х

Новина українською

Несмотря на запрет болельщикам марсельского "Олимпика" посещать стадион "Стад де ля Моссон", фанаты "Марселя" спровоцировали столкновения после разгромной победы своей команды со счетом 5:0 над "Монпелье".

Как сообщает L'Équipe, после каждого забитого мяча между болельщиками происходила драка. Семьи с детьми были вынуждены искать безопасные места, убегая на закрытые трибуны.

Особенно напряженной ситуация была во время перерыва и в конце матча, когда фанаты "Марселя" пытались собраться вместе.

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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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