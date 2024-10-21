Несмотря на запрет, болельщики Марселя спровоцировали столкновения на стадионе во время матча против Монпелье

Несмотря на запрет болельщикам марсельского "Олимпика" посещать стадион "Стад де ля Моссон", фанаты "Марселя" спровоцировали столкновения после разгромной победы своей команды со счетом 5:0 над "Монпелье".

Как сообщает L'Équipe, после каждого забитого мяча между болельщиками происходила драка. Семьи с детьми были вынуждены искать безопасные места, убегая на закрытые трибуны.

Особенно напряженной ситуация была во время перерыва и в конце матча, когда фанаты "Марселя" пытались собраться вместе.