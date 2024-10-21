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"Даже Роналду критикуют". Заир-Эмери ответил на критику в свой адрес

Франция

Заир-Эмери пытается игнорировать все, что пишут в соцсетях

"Даже Роналду критикуют". Заир-Эмери ответил на критику в свой адрес

Фото: https://twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Уоррен Заир-Эмери ответил на критику в социальных сетях в свой адрес.

"Критика? Она всегда будет. Когда я вижу, что даже такие легенды, как Криштиану Роналду, сталкиваются с ней, понимаю, что это неизбежная часть футбольной карьеры. Когда о футболисте нечего сказать, его начинают критиковать. Поэтому я просто продолжаю работать и стараюсь игнорировать все, что пишут в соцсетях", - сказал игрок.

Уоррен играет за первую команду "ПСЖ" с лета 2022 года. Хавбек в текущем сезоне сыграл 9 матчей, в которых забил 1 гол.

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Пари Сен-Жермен Варрен Заир-Эмери
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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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