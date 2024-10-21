"Даже Роналду критикуют". Заир-Эмери ответил на критику в свой адрес

Полузащитник "Пари Сен-Жермен" Уоррен Заир-Эмери ответил на критику в социальных сетях в свой адрес.

"Критика? Она всегда будет. Когда я вижу, что даже такие легенды, как Криштиану Роналду, сталкиваются с ней, понимаю, что это неизбежная часть футбольной карьеры. Когда о футболисте нечего сказать, его начинают критиковать. Поэтому я просто продолжаю работать и стараюсь игнорировать все, что пишут в соцсетях", - сказал игрок.