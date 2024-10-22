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Пенсия на паузе?! Жан-Луи Гассе может возглавить аутсайдера Лиги 1

Франция

У опытного тренера будет немало работы в бывшем клубе

Пенсия на паузе?! Жан-Луи Гассе может возглавить аутсайдера Лиги 1

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В минувшие выходные "Монпелье" потерпел разгромное домашнее поражение со счетом 5:0 от "Марселя". Учитывая этот результат, а также пребывание на последнем месте Лиги 1, президент клуба уволил Мишеля Дер Закаряна с поста главного тренера. Впрочем, "MHSC" могут недолго находиться без рулевого в команде.

По информации L'Equipe, Лоран Николен решил пригласить Жана-Луи Гассе на должность тренера, чтобы спасти клуб от вылета. "MHSC" обратился к ветерану клуба, чтобы тот помог им подняться из нижней части таблицы после катастрофического начала сезона. 70-летний тренер должен подписать контракт до конца нынешней кампании.

Напомним, что Жан-Луи Гассе ранее играл (1975-1985 гг.), а позже возглавлял несколько раз "Монпелье" (сезон 1998-99 и 2017 г.). Вместе с "паладинами" он выигрывал Кубок Интертото в 1999 году. Последним местом работы Гассе был "Марсель", с которым он финишировал на 8-м месте в сезоне 2023-24.

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Монпелье Марсель Жан-Луи Гассе
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Источник:
L'Equipe
Опубликовал: Александр Гресь
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