Луис Энрике: Даже если мы выигрываем со счетом 5:0 - я вижу рост и потенциал

Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился ожиданиями от домашнего матча третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против "ПСВ".

"Думаю, что мы очень хорошо сыграли против "Жироны". Мы не сыграли с "Арсеналом" так, как хотели, но я доволен тем, что вижу от своей команды с начала сезона.

В футболе нужно улучшать каждый аспект в каждой игре. Даже если мы выигрываем со счетом 5-0 - я вижу рост и потенциал. Есть много возможностей для прогресса, но я очень оптимистичен.

"ПСВ" играет высоко, много прессингует, смело обращается с мячом, также умеет хорошо защищаться. Посмотрим, будут ли они действовать агрессивно", - приводит слова испанца официальный сайт парижан.