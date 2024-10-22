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Луис Энрике: Даже если мы выигрываем со счетом 5:0 - я вижу рост и потенциал
Комментарий испанского специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике поделился ожиданиями от домашнего матча третьего тура основного этапа Лиги чемпионов против "ПСВ".
"Думаю, что мы очень хорошо сыграли против "Жироны". Мы не сыграли с "Арсеналом" так, как хотели, но я доволен тем, что вижу от своей команды с начала сезона.
В футболе нужно улучшать каждый аспект в каждой игре. Даже если мы выигрываем со счетом 5-0 - я вижу рост и потенциал. Есть много возможностей для прогресса, но я очень оптимистичен.
"ПСВ" играет высоко, много прессингует, смело обращается с мячом, также умеет хорошо защищаться. Посмотрим, будут ли они действовать агрессивно", - приводит слова испанца официальный сайт парижан.
Поединок между "ПСЖ" и "ПСВ" состоится сегодня, в 22:00 по Киеву.
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