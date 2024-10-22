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Бруно Женезио мечтает о тренерской деятельности в Испании
Удастся ли ему там поработать, время покажет
Фото: shakhtar.com
Тренер "Лилля" вызвал определенный ажиотаж в Испании после неожиданной победы в Лиге чемпионов над "Реалом" (1:0). В интервью Marca накануне встречи с другим мадридским клубом "Атлетико" в Лиге чемпионов, Бруно Женезио не скрывал своего восхищения испанским чемпионатом, в котором в будущем он видит себя тренером.
"Мне нравится испанский футбол, потому что, независимо от команды, вы рискуете, вы играете хорошо. Это страна футбола, кроме того, публика также разбирается в футболе. Испания - одна из тех стран, куда хочется поехать и тренировать. Я был в "Лионе", "Ренне" и "Лилле", и мне повезло сыграть там в Лиге чемпионов, но это правда, что было бы интересно тренировать в Испании. Но я знаю, что это тяжелая работа для француза", - заявил Бруно Женезио.
Добавим, что матч "Лилля" против мадридского "Атлетико" состоится завтра, 23 октября, в 22:00 на стадионе "Ванда Метрополитано".
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