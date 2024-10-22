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Четыре французских клуба стали жертвами масштабной финансовой аферы

Франция

Мошенники обокрали Сошо, Анже и Тулуза

Четыре французских клуба стали жертвами масштабной финансовой аферы

Фото: https://twitter.com/Ligue2BKT

Новина українською

Во французском городе Нанси начался громкий судебный процесс. Более двадцати человек предстали перед судом за масштабную мошенническую схему, жертвами которой стали более 1300 человек, включая три известных французских футбольных клуба: "Сошо", "Анже" и "Тулуза".

Злоумышленники создавали фальшивые веб-сайты, которые предлагали выгодные инвестиции в криптовалюты и бриллианты. Они также разработали хитроумную схему с фальшивыми банковскими реквизитами футболистов. Выдавая себя за агентов игроков, мошенники заставляли клубы переводить зарплату на поддельные счета.

Общая сумма убытков от действий мошенников оценивается примерно в 28 миллионов евро. Клубы, которые стали жертвами аферы, потеряли около 60 000 евро. Деньги переводились на счета, разбросанные по всей Европе.


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Франция Тулуза Анже
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Источник:
the local
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
22.10.2024 в 20:25
Может сами клубы и устроили махинацию. Работодатель перечисляет бабло на счет, который предоставил работник.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
22.10.2024 в 20:25
Может сами клубы и устроили махинацию. Работодатель перечисляет бабло на счет, который предоставил работник.
Ответить
0
0

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