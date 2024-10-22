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Бывший тренер Марселя в третий раз возглавил Монпелье
Детали контракта пока не сообщаются
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Монпелье" объявил о назначении Жана-Луи Гассе на должность главного тренера команды.
Детали контракта клуб Лиги 1 пока не сообщает.
Ранее специалист возглавлял "Монпелье" в 1998-1999 и 2017 годах. С 1991 по 1998 годы Гассе работал ассистентом тренера в этом же клубе. Последним местом работы Жана-Луи был "Марсель", с которым он финишировал на 8-м месте в сезоне 2023-24.
✍️ ????????????????-???????????????????? ???????????????????????? nouvel entraîneur du MHSC ????— MHSC (@MontpellierHSC) October 22, 2024
???? https://t.co/9JePOXHCjP pic.twitter.com/xqj0FKphix
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