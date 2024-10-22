Бывший тренер Марселя в третий раз возглавил Монпелье

"Монпелье" объявил о назначении Жана-Луи Гассе на должность главного тренера команды.

Детали контракта клуб Лиги 1 пока не сообщает.

Ранее специалист возглавлял "Монпелье" в 1998-1999 и 2017 годах. С 1991 по 1998 годы Гассе работал ассистентом тренера в этом же клубе. Последним местом работы Жана-Луи был "Марсель", с которым он финишировал на 8-м месте в сезоне 2023-24.