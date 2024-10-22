  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Бывший тренер Марселя в третий раз возглавил Монпелье
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший тренер Марселя в третий раз возглавил Монпелье

Франция
Обновлено

Детали контракта пока не сообщаются

Бывший тренер Марселя в третий раз возглавил Монпелье

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Монпелье" объявил о назначении Жана-Луи Гассе на должность главного тренера команды.

Детали контракта клуб Лиги 1 пока не сообщает.

Ранее специалист возглавлял "Монпелье" в 1998-1999 и 2017 годах. С 1991 по 1998 годы Гассе работал ассистентом тренера в этом же клубе. Последним местом работы Жана-Луи был "Марсель", с которым он финишировал на 8-м месте в сезоне 2023-24.

По теме
yellow-arrow
Четыре французских клуба стали жертвами масштабной финансовой аферы
yellow-arrow
Европейские топ-клубы будут соревноваться за звездного нападающего МЮ
yellow-arrow
Бруно Женезио мечтает о тренерской деятельности в Испании
Монпелье Жан-Луи Гассе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MHSC
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости