Гассе: Когда я увидел, что Монпелье страдает, я не мог не вернуться

Тренер Жан-Луи Гассе высказался о возвращении к рулю "Монпелье".

"Когда я увидел, что клуб страдает, я не мог не вернуться. Будет тяжело, но мы справимся. Мы начнем работать, осталось еще три четверти сезона чемпионата. В этом году клубу исполняется 50 лет, и мы должны этим гордиться", - сказал Гассе.