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Гассе: Когда я увидел, что Монпелье страдает, я не мог не вернуться
Специалист высказался о возвращении в Монпелье
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер Жан-Луи Гассе высказался о возвращении к рулю "Монпелье".
"Когда я увидел, что клуб страдает, я не мог не вернуться. Будет тяжело, но мы справимся. Мы начнем работать, осталось еще три четверти сезона чемпионата. В этом году клубу исполняется 50 лет, и мы должны этим гордиться", - сказал Гассе.
Напомним, что ранее специалист возглавлял "Монпелье" в 1998-1999 и 2017 годах. С 1991 по 1998 годы Жан-Луи работал ассистентом тренера в этом же клубе.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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