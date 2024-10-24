Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Марселя дисквалифицирован на один матч
Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Марселя" Пабло Лонгория был наказан дисциплинарным комитетом за свои комментарии в адрес арбитра после матча с "Анже".
38-летний функционер был недоволен судейством в поединке Лиги 1. После игры Лонгория публично выразил свое недовольство работой арбитра.
За такие действия дисциплинарный комитет дисквалифицировал Пабло на один матч. Но это не касается ближайшего матча команды против "Пари Сен-Жермен", а запрет вступит в силу в игре против "Нанта", которая состоится 3 ноября.
Популярное сейчас
- Три центрбека, два форварда, без Шапаренко и Ваната. Стартовый состав Динамо на матч с Ромой
- Менеджер Усика выразил искренние соболезнования Фьюри в связи с трагедией в семье
- Громкая месть Барселоны, три пропущенных Трубина, Лунин может сыграть в Эль-Класико. Главные новости за 23-е октября
- Четыре французских клуба стали жертвами масштабной финансовой аферы
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО