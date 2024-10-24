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Президент Марселя дисквалифицирован на один матч

Франция
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Президент Марселя дисквалифицирован на один матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Марселя" Пабло Лонгория был наказан дисциплинарным комитетом за свои комментарии в адрес арбитра после матча с "Анже".

38-летний функционер был недоволен судейством в поединке Лиги 1. После игры Лонгория публично выразил свое недовольство работой арбитра.

За такие действия дисциплинарный комитет дисквалифицировал Пабло на один матч. Но это не касается ближайшего матча команды против "Пари Сен-Жермен", а запрет вступит в силу в игре против "Нанта", которая состоится 3 ноября.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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