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Защитник клуба Лиги 2 дисквалифицирован на семь матчей за нападение на арбитра
Произошла неприятная ситуация
GFFN
Левый защитник "Аяччо" Арсен Куасси получил семиматчевую дисквалификацию за свое поведение во время матча Лиги 2 против ФК "Мартиг".
20-летний футболист не смог сдержать эмоций после того, как арбитр назначил пенальти в пользу соперника. В отчаянии Куасси решил ударить рефери.
Арсен в текущем сезоне сыграл 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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Источник:get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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