Защитник клуба Лиги 2 дисквалифицирован на семь матчей за нападение на арбитра

Левый защитник "Аяччо" Арсен Куасси получил семиматчевую дисквалификацию за свое поведение во время матча Лиги 2 против ФК "Мартиг".

20-летний футболист не смог сдержать эмоций после того, как арбитр назначил пенальти в пользу соперника. В отчаянии Куасси решил ударить рефери.

Арсен в текущем сезоне сыграл 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.