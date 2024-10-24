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Защитник клуба Лиги 2 дисквалифицирован на семь матчей за нападение на арбитра

Франция

Произошла неприятная ситуация

Защитник клуба Лиги 2 дисквалифицирован на семь матчей за нападение на арбитра

GFFN

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Левый защитник "Аяччо" Арсен Куасси получил семиматчевую дисквалификацию за свое поведение во время матча Лиги 2 против ФК "Мартиг".

20-летний футболист не смог сдержать эмоций после того, как арбитр назначил пенальти в пользу соперника. В отчаянии Куасси решил ударить рефери.

Арсен в текущем сезоне сыграл 6 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.

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Источник:
get football news france
Опубликовал: Екатерина Власова
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