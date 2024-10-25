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ПСЖ отказывается платить Мбаппе 55 млн евро, несмотря на запрос LFP. Что теперь грозит клубу?

Франция
Обновлено

Настоящая Санта-Барбара

ПСЖ отказывается платить Мбаппе 55 млн евро, несмотря на запрос LFP. Что теперь грозит клубу?

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Пари Сен-Жермен" откажется выполнить распоряжение профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) о выплате своему бывшему нападающему Килиану Мбаппе 55 миллионов евро в качестве задолженности по зарплате. Об этом сообщиают источники агентства AFP.

За неподчинение парижскому клубу грозят санкции в виде трансферного бана.

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Ранее Мбаппе потребовал сумму, которая, по его словам, складывается из его заработной платы за последние три месяца, а также бонусов.

Однако руководство "ПСЖ" утверждает, что 25-летний футболист согласился отказаться от этой суммы ещё в августе 2023 года.

Напомним, этим летом Мбаппе присоединился на правах свободного агента к мадридскому "Реалу". До этого Килиан 6 лет выступал за "ПСЖ".

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Источник:
France24
Опубликовал: Александр Бураков
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