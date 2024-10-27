Лига 1. 9-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Лилль 0:2

Голы: Дэвид 90+8 (п), Байо 90+11

"Лилль" пережил свою лучшую неделю с, пожалуй, последнего чемпионства. Вслед за сенсационной победой в Лиге Чемпионов над "Атлетико" подопечные Брюно Женезьо в позднем эндшпиле разобрались в дерби с "Лансом".

В обоих матчах "догам" откровенно повезло. В Мадриде их трижды простил Александер Серлот перед тем, как спорный пенальти за фол Коке позволил Дэвиду вывести свою команду вперед. По тому же сценарию развивался сегодняшний матч, где переломным моментом стал не менее контроверсионный 11-метровый за игру Кевина Данзо рукой на 5-й компенсированной.

Не назвать эти успехи и тактическими, ведь что на "Метрополитано", что на "Боллар-Делелис" "Лилль", мягко говоря, не доминировал над соперниками. Но Женезьо все равно сумел дать урок своему почти вдвое младшему коллеге Уиллу Стиллу. Умением вовремя вытягивать нужные карты, не лезть на рожон и выжидать своего шанса.

Из-за травм коуч "Лилля" остался без 9 игроков первой команды. И с двумя турнирами, где их ждали сложные выездные матчи. Но Женезьо умудрился равномерно распределить нагрузку, спокойно нейтрализовать сильные стороны соперников. И переламывать ход встречи за счет замен, выигрывая финальные раунды.

В Мадриде все три гола были забиты суперсабами. Сегодня им оказался Мохамед Байо, который вышел на 84-й минуте, после чего успел и заработать решающий пенальти, и поставить точку в эмоциональном дерби. Хотя реальных предпосылок к выигрышу этим вечером, опять-таки, не было.

Скорее "Лилль" собирался второй раз кряду против сильного соперника в Лиге 1 откатать на нули, как с "Монако" на прошлой неделе. Та же история с "Лансом", который был близок к тому, чтобы третий домашний поединок подряд закончить с 0:0 на табло. Обе команды играли в первую очередь с мыслями об обороне, мало рисковали и откровенно плохо комбинировали на чужой половине.

Но "Лилль" снова выждал своей возможности и уколол. Заподозрить год назад, что эта команда способна быть столь хладнокровной, было бы невозможно. Команда Фонсеки была похожа на креативного шахматиста, перевес которого после эффектного миттельшпиля улетучивался с приближением эндшпиля на доске. При Женезьо же "доги" с завидной регулярностью выигрывают в эндшпиле матчи, которые на первый взгляд выглядят битой ничьей.

Ланс: Самба, Хусанов, Данзо, Гради, Томассон (Эль-Энауи, 83), Зарури (Мачадо, 71), Медина, Диуф, Франковски (Пуйи, 46), Нзола (Лабо-Ласкари, 71), Сотока (Фюльжени, 71)

Лилль: Шевалье, Гудмундссон (Манди, 62), Алессандро, Диаките, Менье, Андре Гомеш (Мукау, 66), Андре, Гомес (Фернандес Пардо, 66), Жегрова, Сахрауи (Байо, 83), Дэвид