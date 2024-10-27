  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель – Пари Сен-Жермен: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель – Пари Сен-Жермен: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Франция

Французское дерби

Марсель – Пари Сен-Жермен: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthieu Mirville/BSR Agency

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня "Марсель" дома будет принимать столичный клуб "ПСЖ". Команда Луиса Энрике постарается сделать все, чтобы забрать три очка в Париж, а "Марсель", со своей стороны, будет искать способ пробить защиту "ПСЖ".

Favbet
4.10
3.95
1.85
Узнать больше

Лига 1. 9-й тур.
27 октября. 21:45
"Марсель" - "Пари Сен-Жермен"
Трансляция: MEGOGO 2

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Прямая трансляция. Марсель - ПСЖ
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Полузащитник Лейпцига перенёс операцию
yellow-arrow
Лига 1. Ланс – Лилль 0:2. Безграничное везение догов
yellow-arrow
ПСЖ отказывается платить Мбаппе 55 млн евро, несмотря на запрос LFP. Что теперь грозит клубу?
Марсель Пари Сен-Жермен смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости