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Марсель – Пари Сен-Жермен: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Французское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthieu Mirville/BSR Agency
Сегодня "Марсель" дома будет принимать столичный клуб "ПСЖ". Команда Луиса Энрике постарается сделать все, чтобы забрать три очка в Париж, а "Марсель", со своей стороны, будет искать способ пробить защиту "ПСЖ".
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Лига 1. 9-й тур.
27 октября. 21:45
"Марсель" - "Пари Сен-Жермен"
Трансляция: MEGOGO 2
Прямая трансляция. Марсель - ПСЖСмотреть трансляцию
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