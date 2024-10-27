Лига 1. Ницца - Монако 2:1. Монегаски, играя второй тайм в меньшинстве, потерпели первое поражение в чемпионате

Начало встречи прошло при территориальном преимуществе "монегасков", а в одной из атак Минамино с острого угла не без рикошета от Бара перебрасывал через Марцина Булку, однако один из игроков хозяев спас команду от пропущенного мяча. Позже Эмболо забил гол, который отменил VAR из-за офсайда при передаче на Такуми Минамино. Ближе к концу первой половины "Монако" все же нашел ключ от ворот "Ниццы": Аклиуш отдал пас на Бреля Эмболо, который затем поймал на противоходе Булку. Казалось, что так команды уйдут на перерыв, однако случился худший сценарий для гостей. Сначала после навеса со штрафного от Абди, Эванн Гессан головой сравнял счет в матче. После розыгрыша с центра поля, арбитр попросил переиграть этот момент, однако между Вандерсоном и Мохамедом Чо произошла стычка за мяч и оба получили от судьи по желтой. Для защитника "Монако" это была вторая желтая в поединке, поэтому бразилец оставил свою команду еще в меньшинстве.

После перерыва польские голкиперы спасали свои команды от пропущенных мячей: сначала Маецкий взял на себя удар с близкого расстояния от Эванна Гессана, а позже Булка перевел мяч в перекладину, когда из-за пределов штрафной пробивал Ламин Камара. А дальше произошел "подарок" от "Монако". Нападающий гостей Крепин Диатта после розыгрыша углового неудачно отдал пас назад, который подхватил Гаэтан Лаборд и после выхода один на один перебросил Радослава Маецкого - 2:1. Позже голкипер "монегасков" спас от пропущенного гола, когда Будауи с 20-ти метров пытался попасть в дальний нижний угол ворот соперника. В конце встречи подопечные Ади Хюттера пытались сделать навал на штрафную площадку хозяев, однако "орлята" удачно защищались до финального свистка арбитра.

Таким образом "Ницца" прервала серию из шести матчей подряд без побед во всех турнирах, зато "Монако" потерпело первое поражение в чемпионате и это может дать "ПСЖ" возможность оторваться от "монегасков" в турнирной таблице.

Лига 1. 9-й тур

Ницца, "Альянц Ривьера"

Ницца - Монако 2:1

Голы: Гессан 45+1, Лаборд 71 - Эмболо 39

Предупреждения: Чо, Бар - Магасса, Вандерсон, Синго, Л. Камара

Удаление: Вандерсон 45+4

Ницца: Булка - Бар, Бомбито, Абдельмонем, - Луше (А. Менди, 79), Будауи, Росарио, Абди - Гессан (Буанани, 86), Бога (Диоп, 79), М. Чо (Лаборд, 61)

Монако: Маецкий - Энрике (Уаттара, 85), Керер, Синго, Вандерсон - Магасса (Диатта, 46), Л. Камара (Иленихена, 76), головин, Минамино (Сегир, 75), Аклиуш - Эмболо