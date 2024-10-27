Лига 1. 9-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – ПСЖ 0:3

Голы: Невеш 7, Балерди 29 (аг), Барколя 40

Приглашение Де Дзерби и мощные закупки под нового коуча обещали нам шанс на интригу в Ле Класик. Которой не было с времен Хорхе Сампаоли. И хотя прошлые туры показали, что новый проект еще совсем сырой, надежда все равно была. Но проблемы с дисциплиной, преследующие "Марсель" в последние месяцы, а также Леонардо Балерди, эту интригу убили в зародыше.

Оба коуча удивили со стартовыми планами. Де Дзерби попытался компенсировать недостаток квалифицированных ЦЗ переводом в оборону Кондогбиа. Энрике же по классике обратился к схему с ложной девяткой, продолжая игнорировать бедолагу Коло Муани. Но выбрал каталонец самую ложную девятку из возможных – Усмана Дембеле.

При этом Де Дзерби не стал отказываться от высокого прессинга. Верность принципам – это похвально, только вот конкретно против ПСЖ, который почти все свои моменты в этом сезоне создает в быстрых выпадах, это решение выглядело не самым очевидным.

Но все это не имело такого уж большого значения, ведь к хроническим проблемам в обороне и отсутствии коммуникации добавились не менее классические для "Олимпика" проблемы с дисциплиной. На 20-й минуте Харит на ровном месте влетел Маркиньосу в грудь прямой ногой, оставив свою команду доигрывать больше часа в меньшинстве. Франсуа Летексье был строг с марокканцем, но назвать решение арбитра несправедливым язык не поворачивается.

К тому моменту парижане уже вели в счете, поэтому автобус парковать хозяевам было поздно. На 7-й минуте Заир-Эмери одним элегантным движением разбил неудачный прессинг соперника и запустил атаку по левому краю. Барколя с Мендешем разыграли стенку, последний опасно простреливал, и после перехвата от Рульи Невеш забил в пустые. Винить Рульи трудно, но дело в том, что на дальней его партнер Кондогбиа был первым на мячом. Вот и минусы с переводом француза в защиту.

А вскоре после удаления случилась еще одна беда. Которая снова подсветила проблему коммуникации голкипера "Олимпика" со своими защитниками. Неудачная передача Ли Кан Ина в штрафную должна была закончиться тем, что Рульи забрал бы мяч в свои руки, ведь игроки ПСЖ за круглым никак не успевали. Зато успел Балерди, срезав мяч в ворота, которые опустели из-за того, что Рульи пошел на перехват.

На этом привозы Балерди не закончились. До перерыва капитанище просто проигнорировал Барколя в своей штрафной, засмотрелся на Дембеле и позволил Брэдли элементарно оформить 9-й гол в кампании.

К большой радости Де Дзерби, ПСЖ сбавил обороты во втором тайме, что с ними всегда происходит после Лиги Чемпионов посреди недели. Еще один повод для "радости" – Дембеле на острие атаки. Если бы не эти факторы, дело бы закончилось крупнее, чем вчера в Эль Класико.

Барколя сразу после перерыва упустил верный шанс для дубля. Дембеле феерически промахнулся с 5 метров, запустив мяч на верхние трибуны. Мазали с выгодных позиций и Дуэ, и Асенсио, и Фабиан Руис. Под выгодными позициями подразумеваются удары практически в упор. Потому и "скромные" 0:3.

Марсель: Рульи – Брассье, Кондогбиа, Балерди, Мурильо – Хейбьерг, Рабьо – Луис Энрике (Лирола, 85), Харит, Гринвуд (Роу, 46) – Ваи (Коне, 46)

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш (Бералдо, 50), Пачо, Маркиньос, Хакими – Жоау Невеш (Асенсио, 78), Витинья, Заир-Эмери (Фабиан Руис, 67) – Барколя (Дуэ, 67), Дембеле, Ли Кан Ин (Меюлю, 78)