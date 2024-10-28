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Главный тест первого круга Де Дзерби не сдал. Марсель - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

Франция

Интригу в начале игры убило удаление

Главный тест первого круга Де Дзерби не сдал. Марсель - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" уверенно одолел на выезде "Марсель" со счётом 3:0.

За столичный клуб отличились Жоау Невеш, Леонардо Балерди (автогол) и Брадли Барколя.

Большую часть поединка подопечные Роберто Де Дзерби провели в меньшинстве из-за удаления Амина Арита на 20-й минуте.

После 9 туров Лиги 1 "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице с 23 очками. "Марсель" располагается на третьем месте, имея в активе 17 баллов.

Марсель, Велодром

"Марсель" – "ПСЖ" 0:3

Голы: Невеш 7, Балерди 29 (аг), Барколя 40

Удаление: Арит 20

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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