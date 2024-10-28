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Главный тест первого круга Де Дзерби не сдал. Марсель - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
Интригу в начале игры убило удаление
Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" уверенно одолел на выезде "Марсель" со счётом 3:0.
За столичный клуб отличились Жоау Невеш, Леонардо Балерди (автогол) и Брадли Барколя.
Большую часть поединка подопечные Роберто Де Дзерби провели в меньшинстве из-за удаления Амина Арита на 20-й минуте.
После 9 туров Лиги 1 "ПСЖ" лидирует в турнирной таблице с 23 очками. "Марсель" располагается на третьем месте, имея в активе 17 баллов.
Марсель, Велодром
"Марсель" – "ПСЖ" 0:3
Голы: Невеш 7, Балерди 29 (аг), Барколя 40
Удаление: Арит 20
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