"Мне не понравилось, как он играл". Де Дзерби раскритиковал одного из подопечных после разгрома от ПСЖ

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби объяснил свое решение заменить в перерыве матча с "Пари Сен-Жермен" (0:3) лидера "бело-голубых" Мейсона Гринвуда.

"Я заменил Гринвуда, потому что мне не понравилось, как он играл. Если мы хотим бороться за титул, нам нужно выкладываться во всех матчах.

Он хороший парень, но я ожидал от него гораздо большего в этот вечер", - сказал итальянский специалист.