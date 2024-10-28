  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "Мне не понравилось, как он играл". Де Дзерби раскритиковал одного из подопечных после разгрома от ПСЖ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мне не понравилось, как он играл". Де Дзерби раскритиковал одного из подопечных после разгрома от ПСЖ

Франция

Не оправдал ожиданий

"Мне не понравилось, как он играл". Де Дзерби раскритиковал одного из подопечных после разгрома от ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби объяснил свое решение заменить в перерыве матча с "Пари Сен-Жермен" (0:3) лидера "бело-голубых" Мейсона Гринвуда.

"Я заменил Гринвуда, потому что мне не понравилось, как он играл. Если мы хотим бороться за титул, нам нужно выкладываться во всех матчах.

Он хороший парень, но я ожидал от него гораздо большего в этот вечер", - сказал итальянский специалист.

На счету Гринвуда 6 голов и одна результативная передача в 9 матчах в текущем сезоне.

По теме
yellow-arrow
Энрике - о 3:0 против Марселя: После удаления игра изменилась
yellow-arrow
Главный тест первого круга Де Дзерби не сдал. Марсель - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Кубок Украины, МЮ – Челси, Забарный vs Холанд. Расписание футбола на 28 октября – 3 ноября
Марсель Пари Сен-Жермен Роберто Де Дзерби Мейсон Гринвуд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости