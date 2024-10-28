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"Мне не понравилось, как он играл". Де Дзерби раскритиковал одного из подопечных после разгрома от ПСЖ
Не оправдал ожиданий
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби объяснил свое решение заменить в перерыве матча с "Пари Сен-Жермен" (0:3) лидера "бело-голубых" Мейсона Гринвуда.
"Я заменил Гринвуда, потому что мне не понравилось, как он играл. Если мы хотим бороться за титул, нам нужно выкладываться во всех матчах.
Он хороший парень, но я ожидал от него гораздо большего в этот вечер", - сказал итальянский специалист.
На счету Гринвуда 6 голов и одна результативная передача в 9 матчах в текущем сезоне.
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