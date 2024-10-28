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Энрике - о 3:0 против Марселя: После удаления игра изменилась
Ключевой момент
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Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике оценил крупную победу над "Марселем" в чемпионате Франции (3:0).
"Мы начали очень хорошо с первой минуты против соперника, который играл хорошо, продолжали оказывать давление, у нас было несколько явных моментов.
После удаления игра изменилась — она стала более напряженной и сложной для "Марселя", но мы продолжали работать.
Во втором тайме было спокойнее, мы могли забить еще больше. Посвящаем эту победу болельщикам. Мы знаем, что она важна для них так же, как и для нас", - сказал Энрике.
По итогам 9 туров Лиги 1 "ПСЖ" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
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