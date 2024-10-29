Звездный нападающий ПСЖ может покинуть клуб уже зимой

"Пари Сен-Жермен" готов продать Рандаля Коло Муани в ближайшее трансферное окно за сумму от 40 до 50 миллионов евро. Игрок очень близок к тому, чтобы уйти из клуба в январе.

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Известно, что "Ювентус" и "Боруссия Дортмунд" пытались подписать форварда "ПСЖ" летом, но цена на нападающего оказалась для них слишком высокой. Кроме того, Коло Муани может заинтересовать несколько клубов АПЛ, в том числе "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Напомним, что летом 2023 года парижане подписали Коло Муани из "Айнтрахта" за 90 миллионов евро. На данный момент в клубе уже не рассчитывают на 25-летнего француза и готовы продать его за гораздо меньшую сумму.

В этом сезоне Рандаль Коло Муани выходил на поле за "ПСЖ" в 10 матчах во всех турнирах, забив лишь два гола.