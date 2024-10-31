Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Монако планирует продлить контракт с главным тренером команды
Монегаски довольны работой австрийского специалиста
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ади Хюттер со своими подопечными имеют отличные результаты в этом сезоне, потерпев лишь одно поражение в 12 матчах. Руководство "монегасков" очень довольны игрой и показателями, которые демонстрирует команда и планирует продлить контракт с австрийским специалистом.
"Мы на связи. На данный момент у нас очень плотный график, но когда придет время, мы сядем за стол переговоров и решение будет принято. [...] Мы расскажем вам об этом в свое время, у нас хорошие отношения. Самое главное, что мне здесь хорошо. Я - часть проекта", - заявил Ади Хюттер на пресс-конференции.
Добавим, что действующее соглашение австрийского тренера с "Монако" рассчитано до 2025 года. Следующий матч "монегаски" проведут 1 ноября дома против "Анже".
Популярное сейчас
- Триллер в Полтаве, проход Шахтера и управленческий кризис в Роме. Главные новости за 30 октября
- Кубок лиги. Тоттенхэм – Манчестер Сити 2:1. Холанд улыбается со скамейки запасных
- Президент мадридского Реала резко высказался в адрес протестующих, которым мешает шум на Сантьяго Бернабеу
- Экс-тренер сборной Франции о бойкоте Реала Золотого мяча: Они должны понимать, что футбольный мир не вращается вокруг них
- Яна Суркис похвасталась небанальным подарком, который привез ей Кристиан Биловар из Рима. ФОТО
- Красавица дня. Жена футболиста, который похоронил Лунина в домашнем El Clásico