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Монако планирует продлить контракт с главным тренером команды

Франция

Монегаски довольны работой австрийского специалиста

Монако планирует продлить контракт с главным тренером команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Ади Хюттер со своими подопечными имеют отличные результаты в этом сезоне, потерпев лишь одно поражение в 12 матчах. Руководство "монегасков" очень довольны игрой и показателями, которые демонстрирует команда и планирует продлить контракт с австрийским специалистом.

"Мы на связи. На данный момент у нас очень плотный график, но когда придет время, мы сядем за стол переговоров и решение будет принято. [...] Мы расскажем вам об этом в свое время, у нас хорошие отношения. Самое главное, что мне здесь хорошо. Я - часть проекта", - заявил Ади Хюттер на пресс-конференции.

Добавим, что действующее соглашение австрийского тренера с "Монако" рассчитано до 2025 года. Следующий матч "монегаски" проведут 1 ноября дома против "Анже".

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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