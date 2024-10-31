Кристоф Галтье обиделся на свой бывший клуб, с которым выигрывал чемпионат Франции

В конце ноября "Лилль" праздновать 80-летие со дня основания клуба. "Доги" опубликовали видео и плакат ко дню рождения команды, однако не все остались довольны увиденным. Это касается Кристофа Галтье, который сыграл 107 матчей за "Лилль" в период с 1987 по 1990 год, а также привел клуб к чемпионству во французской лиге в 2021 году на посту главного тренера клуба.

"С днем рождения "Лилль" и всех его поклонников... Вам не кажется, что на этом плакате кого-то не хватает? Ведь этот человек будто играл три сезона и тренировал команду четыре сезона с такими результатами: 2-е, 4-е, 1-е место. Что-то произошло в 2021 году? Я просто говорю", - отреагировал на сообщение "Лилля" Кристоф Галтье.

Напомним, что "Лилль" является четырехкратным победителем Лиги 1, шесть раз побеждал в Кубке Франции и по одному разу выигрывал Суперкубок страны и Кубок Интертото. Добавим, что сейчас Кристоф Галтье возглавляет катарский "Аль-Духаиль".