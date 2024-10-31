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Капитан Ланса перед матчем с ПСЖ: Мы не едем туда в качестве жертвы
Брайс Самба поделился ожиданиями от ближайшего матча против ПСЖ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь и капитан "Ланса" Брайс Самба рассказал об ожиданиях матча против ПСЖ.
По его словам, защита клуба – одна из лучших в лиге и "Ланс" готов приложить усилия для победы в матче.
У нас есть прочный фундамент в обороне, и нет причин его трогать. Мы не идем туда как жертвы. У нас лучшая защита в чемпионате с "Монако". Цель состоит в том, чтобы забить на один гол больше, чем соперник, поэтому мы приложим все усилия для её достижения. Вы увидите это в субботу, - сказал Самба.
Брайс Самба за 9 игр сохранил ворота "сухими" в 5 матчах и за 4 игры Лиги 1 пропустил 6 мячей.
В прошлом матче против "Лиона" команда впервые проиграла в чемпионате Франции (0:2).
Сейчас "Ланс" занимает 5-е место в турнирной таблице с 14-ю очками.
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