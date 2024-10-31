Лилль продлил контракт с талантливым защитником команды

Тиагу Сантуш стал настоящим открытием Лиги 1. 22-летний португалец твердо завоевал свое место в основе "Лилля", и хоть травма замедлит его прогресс, однако французский клуб видит в нем новую звезду. В итоге "доги" подписали со своим правым защитником новый контракт, который будет действовать до конца июня 2029 года.

"Я очень рад, что продлеваю свой контракт с "Лиллем". Я хотел бы поблагодарить клуб за этот вотум доверия. К сожалению, сейчас я травмирован, но это часть футбола. Я полон решимости вернуться еще сильнее после травмы. Для этого я буду очень много работать. Игра в футбол - мое любимое дело в жизни. Я хорошо чувствую себя в Лилле, это мой второй дом. Я хотел бы поблагодарить клуб, президента и болельщиков за поддержку. Вперед, "Лилль"!", - заявил Тиагу Сантуш после подписания нового соглашения.

Добавим, что португалец в этом сезоне провел 13 игр во всех турнирах, где отметился 2 ассистами.